高田披露被曝存在新缺陷的气囊产自2008-2014年间

路透底特律11月1日 - 日本高田(7312.T)在递交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一份报告中首次公开，早在2008年就开始生产最近曝出问题的气囊。NHTSA周六公布了该报告。

高田 (7312.T)本周递交NHTSA的报告中，提供了2008年至2014年期间有关其产品缺陷和生产时间的详细信息。高田气囊问题导致全球有1,700万辆汽车召回。

6月时高田气囊被曝出存在新缺陷：驾驶座位气囊气体发生器可能含有一个会导致气体发生器破裂的劣质零件。截至目前，通用汽车(GM.N)和日产(Nissan)汽车(7201.T)已经共计召回30,867辆汽车，以解决该问题。

但这些汽车还只是2013年-2014年生产的车型。周六公布的报告显示，高田在墨西哥的蒙克洛瓦工厂从2008年至2014年6月一直在生产这些零件。

报告还称，与其他因类似问题召回汽车的生产商对比，通用汽车气囊的破裂情况与其他厂家的汽车气囊存在“明显不同”。

高田最新报告没有说明还会有多少辆汽车受到该问题的影响。高田发言人没有立即答复征求评论的要求。

尽管通用和日产汽车的气体发生器破裂原因不同，但结果类似：气囊会在发生撞车时爆炸，由此带来的金属碎片会在车厢内四处飞散。目前为止至少有四起死亡和十多起受伤事件与气囊缺陷有关。

与此同时，高田正在努力展开生产，以满足之前召回汽车替换零件的需求。

美国国家公路交通安全管理局在上周五公布的一份声明中称，“尚不清楚这能否满足需求”，并要求高田联系其他气囊供应商协助它加快替代零件的生产。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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