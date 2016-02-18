高田考虑削减汽车安全气囊业务--共同社

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月18日 - 据共同社报道，日本高田(7312.T)考虑缩减全球汽车安全气囊业务，包括整并欧洲厂房及削减海外工作岗位。
报道指出，这将成为高田重整计划的一部分；该公司目前正疲于应付在全球召回可能存在瑕疵的安全气囊气体发生器。
报道称，高田也有可能出售部分非核心业务，以支应召回约5,000万辆汽车的费用。该公司安全气囊爆炸迄今已导致至少10人丧生。
高田一名发言人拒绝就该报道置评。
高田最终若证实需为产品瑕疵负起法律责任的话，公司召回产品的费用估计将超过30亿美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 汪红英/李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。