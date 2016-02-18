高田考虑削减汽车安全气囊业务--共同社

路透东京2月18日 - 据共同社报道，日本高田(7312.T)考虑缩减全球汽车安全气囊业务，包括整并欧洲厂房及削减海外工作岗位。

报道指出，这将成为高田重整计划的一部分；该公司目前正疲于应付在全球召回可能存在瑕疵的安全气囊气体发生器。

报道称，高田也有可能出售部分非核心业务，以支应召回约5,000万辆汽车的费用。该公司安全气囊爆炸迄今已导致至少10人丧生。

高田一名发言人拒绝就该报道置评。

高田最终若证实需为产品瑕疵负起法律责任的话，公司召回产品的费用估计将超过30亿美元。(完)