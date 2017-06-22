（更正）高田周一将申请破产保护 三井住友将提供过桥贷款--消息

（因译文有误，第一段应为“数以十亿计美元债务”非“数以百亿计美元债务”。）

路透东京6月22日 - 据两名知情人士称，高田(7312.T)将于周一寻求破产保护，该公司因汽车行业史上最大召回案面临数以十亿计美元债务。

据称该公司有缺陷的气囊气体发生器，导致全球范围至少16人丧失，150人受伤。知情人士称，该公司将在东京区法院申请破产保护。其中一位知情人士直接了解情况，还有一位有简单了解。

一名消息人士称，然后高田会从三井住友金融集团(8316.T)的核心银行部门寻求过桥贷款，该行将提供数以百亿日圆计的过桥贷款。

高田发言人Toyohiro Hishikawa称，公司尚未作出任何有关申请破产或是融资的决定。(完)