（更正）高田周一将申请破产保护 三井住友将提供过桥贷款--消息

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
（因译文有误，第一段应为“数以十亿计美元债务”非“数以百亿计美元债务”。）
路透东京6月22日 - 据两名知情人士称，高田(7312.T)将于周一寻求破产保护，该公司因汽车行业史上最大召回案面临数以十亿计美元债务。
据称该公司有缺陷的气囊气体发生器，导致全球范围至少16人丧失，150人受伤。知情人士称，该公司将在东京区法院申请破产保护。其中一位知情人士直接了解情况，还有一位有简单了解。
一名消息人士称，然后高田会从三井住友金融集团(8316.T)的核心银行部门寻求过桥贷款，该行将提供数以百亿日圆计的过桥贷款。
高田发言人Toyohiro Hishikawa称，公司尚未作出任何有关申请破产或是融资的决定。(完)
(编译 王颖/白云; 审校 汪红英/张若琪)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。