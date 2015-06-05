独家：高田证实至少40万个气囊替换部件质量不过关 需回炉再换

路透底特律6月4日 - 日本高田和美国安全当局方面的消息人士对路透表示，受高田气囊问题影响的美国汽车中，因为气囊瑕疵替换过的400万个气体发生器中，还将需要再次替换其中的40万个。

据美国安全当局称，另外50万个气体发生器部件似乎是安全的，使得余下的300多万个替换配件的安全性成为问题。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一位官员周三对路透表示，这该由高田(7312.T)和汽车商“向我们表明改进后的配件在汽车使用年限内是安全的。”目前的首要任务是确定哪些替换部件“的安全性有问题并需要再次替换”。

估计有40万个驾驶员座气体发生器的替换部件，采用的蝙蝠翼形推进剂薄片可能存在瑕疵。“这些部件将必须再次进行替换，”高田的消息人士说。这个估测数目得到了NHTSA消息人士的证实。

据高田消息人士称，今年，外部供应商为高田生产了约50万个替换部件，这些供应商包括天合汽车TRW.N和Autoliv(ALV.N)。天合和Autoliv出产的替换部件使用的化合品不同于高田生产的发生器用料。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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