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国际财经 | 2016年 5月 26日 星期四 16:11 BJT

高田指导委员会正与KKR等几家基金展开磋商--消息人士

路透东京5月26日 - 据知情消息人士透露，日本汽车零部件制造商高田(7312.T)负责制定重组计划的外部指导委员会正在与“数家基金”展开磋商，其中包括Kohlberg Kravis Roberts (KKR)(KKR.N)在内。

这位不愿具名的消息人士并未说明，是这些基金主动接洽该委员会提议赞助高田，还是高田接洽这些基金。

日本经济新闻周四稍早报导称，美国私募股权基金KKR已提议收购高田约60%股权。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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