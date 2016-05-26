高田指导委员会正与KKR等几家基金展开磋商--消息人士

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透东京5月26日 - 据知情消息人士透露，日本汽车零部件制造商高田(7312.T)负责制定重组计划的外部指导委员会正在与“数家基金”展开磋商，其中包括Kohlberg Kravis Roberts (KKR)(KKR.N)在内。
这位不愿具名的消息人士并未说明，是这些基金主动接洽该委员会提议赞助高田，还是高田接洽这些基金。
日本经济新闻周四稍早报导称，美国私募股权基金KKR已提议收购高田约60%股权。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。