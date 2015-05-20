高田迫于美国压力 将把全美召修数量倍增至3,400万辆

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿/底特律5月19日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周二说，日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)因产品存在致命隐患而在美国进行的召回数量增加一倍至将近3,400万辆，成为美国史上最大规模汽车召回事件。
NHTSA及高田表示，这项召回涉及11家汽车制造商所产汽车的乘客及驾驶座气囊发生器。高田将扩大此前在地区性和全美所宣布的1,660万辆汽车召修，使得全球自2008年以来受影响的车辆增加至逾5,300万辆。
监管当局周二称，全球有六宗与高田气囊瑕疵有关的死亡案件，高田安全气囊可能会因为起爆力量过大而导致碎片在车内四射。
高田会长兼CEO高田重久在声明稿中称：“我们很欣慰能和NHTSA达成这项协议，这代表未来有一个明确的方向。”该公司拒绝说明美国以外市场是否也将受影响。
高田是在美国监管当局施压后才同意扩大召回。先前该公司以车商所说的瑕疵“未获得正式确认”为由而拒绝扩大召回。
过去一周以来，丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)已经扩大与高田气囊有关的召回行动。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。