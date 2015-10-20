高田气囊召回调查将扩大范围--美国监管机构

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿10月19日 - 美国监管机构周一暗示，对高田(7312.T)气囊气体发生器的调查将扩大至11家汽车厂商以外。有迹象显示，在有关该装置是否会对人构成致命风险的问题上，车辆设计会起到一定作用。
美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)局长Mark Rosekind表示，该机构可以在监管部门5月宣布的与高田的同意令中，增加更多汽车制造商。他说，一些汽车厂商还可以在怀疑有问题时更快地采取行动。
NHTSA周四料将公开表示，它应协调高田召回工作，以确保来自11家车厂的1,920万辆美国汽车上安装的约2,340万个气囊气体发生器都被更换掉。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。