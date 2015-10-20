高田气囊召回调查将扩大范围--美国监管机构

路透华盛顿10月19日 - 美国监管机构周一暗示，对高田(7312.T)气囊气体发生器的调查将扩大至11家汽车厂商以外。有迹象显示，在有关该装置是否会对人构成致命风险的问题上，车辆设计会起到一定作用。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)局长Mark Rosekind表示，该机构可以在监管部门5月宣布的与高田的同意令中，增加更多汽车制造商。他说，一些汽车厂商还可以在怀疑有问题时更快地采取行动。

NHTSA周四料将公开表示，它应协调高田召回工作，以确保来自11家车厂的1,920万辆美国汽车上安装的约2,340万个气囊气体发生器都被更换掉。(完)