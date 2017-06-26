高田美国分支申请破产保护 负债最多500亿美元

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透威明顿6月25日 - 日本高田(7312.T)的分公司--Takata Americas周日在美国根据破产保护法第11章申请了破产保护，面临着因瑕疵气囊空气发生器产品而导致的数以十亿美元计债务。
该公司在向特拉华州威明顿市的美国破产法庭提交的申请中，列出了最多500亿美元的负债。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。