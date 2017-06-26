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国际财经 | 2017年 6月 26日 星期一 08:42 BJT

高田美国分支申请破产保护 负债最多500亿美元

路透威明顿6月25日 - 日本高田(7312.T)的分公司--Takata Americas周日在美国根据破产保护法第11章申请了破产保护，面临着因瑕疵气囊空气发生器产品而导致的数以十亿美元计债务。

该公司在向特拉华州威明顿市的美国破产法庭提交的申请中，列出了最多500亿美元的负债。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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