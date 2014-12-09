日本官员称应由高田和车企处理气囊召回问题

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透东京12月9日 - 日本经济产业大臣宫泽洋一周二表示，应该由汽车生产商及配件供应商高田公司(7312.T)来处理不断扩大的安全危机。这场危机已经导致全球范围内召回逾1,900万辆配备高田安全气囊的汽车。
“应由高田和车企针对国内(召回)问题采取适当措施，”宫泽洋一在记者会上称。
“我认为，国土交通省正在考虑(敦促)在日本进行调查性召回的可能性，”他在被问及国土交通省就召回事件会采取何种行动时表示。
美国汽车安全监管机构已经命令高田，将局限于某些炎热潮湿地区的召回范围扩大至美国其他地区，但高田已经表示拒绝。
日本汽车业监管机构目前没有权力下令召回，除非知道问题根源。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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