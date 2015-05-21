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国际财经 | 2015年 5月 21日 星期四 10:47 BJT

高田将加倍生产气囊气体发生器 月产量将达100万个

路透底特律5月20日 - 日本高田 (7312.T)周三称，已提高召回汽车所需替换的气囊气体发生器的生产计划。

高田一发言人称，到9月时，公司气体发生器月产量将提高至100万个，较之前的预测增加10万个，而目前的产量为50万个。他没有指明是否所有增产都由位于墨西哥蒙克洛瓦的气体发生器厂生产。

高田2月时表示，将在9月前将产量从45万个提高一倍，至90万个。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周二说，日本汽车安全气囊制造商高田因产品存在致命隐患，而在美国进行的召回数量增加一倍，至将近3,400万辆，成为美国史上最大规模汽车召回事件。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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