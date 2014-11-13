独家：日本高田称已对召回气囊推进剂的化学成分进行改良

路透东京/底特律11月12日 - 日本高田公司(7312.T)对路透表示，他们已经改变了气囊推进剂的成分，此前的成分中包含一种不稳定化学物，是全球召回数百万辆汽车的核心原因所在。

高田一位要求不具名但代表公司表态的官员没有具体说明推进剂成分到底做了什么样的改变，但他表示，调整后的成分中仍包含硝酸铵。他对路透表示，这个调整是高田公司“持续改善”流程的一部分，高田相信新配方比旧配方更安全。

该官员在回答一个问题时说：“这并不等于承认原配方存在缺陷。没有证据表明硝酸铵或早前配方存在问题。我们改变配方是为了提高品质。”

该官员表示，高田用于召回汽车置换的气囊采用的是改良后配方，但他拒绝透露配方调整是何时做出的，涉及哪些车型，以及有多少汽车已经安装了采用新配方推进剂的气囊。

这位官员还拒绝说明新配方推进剂是否要比旧版便宜。“目前为止新版推进剂还没有出现问题。”他说。

高田已表示，原来的推进剂化合成分在暴露于潮湿环境或被不当处理时，可能导致气体发生器爆炸，令金属碎片在车内飞溅。该公司的气囊被许多大型汽车商采用，目前为止至少与美国的四起死亡事件有关，已成为美国监管机构的调查重点，而且是过去六年导致多起全球召回的主要问题。

根据行业估测和公司数据，自2000年以来，高田已经生产超过1亿个气体发生器。从2008年开始，共有逾1,700万辆配有高田气囊的汽车被召回，其中1,100万辆在美国。

熟悉情况的消息人士曾表示，高田一直在使用硝酸铵这种便宜的化学成分，而同业Autoliv(ALV.N)和TRW AutomotiveTRW.N使用的则主要是稳定性更佳的硝酸胍。

在路透就其一篇针对高田内部文件的分析稿寻求该公司评论后，高田随即披露公司已对推进剂成分做了改良。路透的这篇分析称，装配采用硝酸铵推进剂的高田气囊的汽车数量，比原先掌握的数字还要多几百万辆，这些安全气囊是在墨西哥蒙克洛瓦工厂生产的。

前述高田官员不愿就该分析置评。

当被问及没被召回的汽车是否有上报过类似事故时，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，“没有证据说明，高田在过去15年中生产的所有安全气囊都对司机构成这样的危险，作出这种结论是不准确的。”

“不过有证据表明，在持续高温高湿地区的生产过程中，某些被无意中暴露在过湿环境中的安全气囊会构成安全风险，”该机构补充道。

**三大汽车厂商**

蒙克洛瓦高田公司一份2012年的员工名册显示，一些工人为福特汽车(F.N)的几款车型生产安全气囊气体发生器。三位资深员工的网上履历中提到他们曾参与福特、通用汽车(GM.N)和克莱斯勒(FCHA.MI)几款流行车型的研发工作。

根据可获得的数据来看，这些车型的总产量多达660万辆，不过并不清楚上面是否都配备了高田气囊。

三大汽车厂商均不愿证实未被召回的车款中安装了高田气囊，也不愿说明存在任何问题。

“我们没有现场数据说明我们汽车上的高田气囊有问题，”通用发言人Alan Adler说。“我们将继续关注情况，把客户的安全作为一切工作的优先。但我们不会做假定情景分析。”

福特发言人Kelli Felker表示，高田集中精力对监管机构6月提出召回要求的福特汽车进行测试，但不会讨论其他车型。

克莱斯勒发言人称，该公司使用的气体发生器来自多家供应商，设计上不尽相同，都没有引起任何问题。“这一切都是归功于细致的制造过程和每天严格的检验。没有发现存在什么可导致当前调查的问题。”(完)

(编译/审校 白云/徐文焰/郑茵)

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