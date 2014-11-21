综述：高田高管警告瑕疵气囊替换零件的供应可能出现短缺

路透华盛顿/底特律11月20日 - 日本高田公司(7312.T)一名高层周四对美国参议员表示，该公司目前正紧急赶工制造替换零件，以供数百万辆配备可能致命安全气囊的汽车更换，但这名高管也表示，赶工的速度可能还不够快。

美国参议员呼吁将召回扩大至全国，美国汽车安全监管机构也警告将扩大召回范围，此举可能会分散潮湿地区等最需替换安全气囊地区的资源。潮湿地区的瑕疵气囊作用时，比较可能发生破裂的情况，将金属碎片喷入车厢内。

目前为止，至少有五起致命事件与此瑕疵气囊有关，其中多数发生在美国。

这场由美国参议院商务委员会召开的听证会，曝露了监管机构的几个盲点，以及汽车产业对于安全气囊危险性涉及的范围与迫切程度。

全球约已召回1,600万辆配备高田气囊的汽车，其中美国就超过1,000万辆。

高田负责全球质量保证的高级副总裁Hiroshi Shimizu周四承认，即便该公司加快目前每月30万个替换零件的生产速度，可能仍不够。

“即便提高到45万个，或许仍不够快，”他说。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)副主管David Friedman对该委员会说，该机构正在与另两家供应商接洽，以决定他们是否能够生产替换零件。

Friedman遭到批评，因NHTSA允许汽车厂商发出“安全活动”通告，而非正式召回通知，让客户对于问题的严重性不太了解。

Friedman称，如果国会通过立法，提高对不合作汽车厂商的罚款上限，那么该机构对汽车厂商的控制能力将增强。目前的罚款上限为3,500万美元。

“我们目前正在解决一个新问题，这实际上就是置于司机和乘客面前的手榴弹，”主持此次听证会的民主党参议员Bill Nelson表示。这是2008年爆出安全气囊致死问题后，首次就此举行听证会。最近几个月该问题已经升级。

高田面临有关此事的刑事调查，还有逾20宗集体诉讼以及NHTSA调查，这场听证会对高田有重大利害关系。

共和党籍参议员Dean Heller要求高田为五件和安全气囊有关的死亡案件“负起完全责任”的时候，Shimizu和一位同事商讨多次。

他回答称，五件死亡案件还有两件尚在侦办中，但他承认在部分死亡意外中确实涉及了高田安全气囊零件的“异常”。Shimizu在其预先准备好的评论中表示，高田对“每一件报导的案例均深表遗憾及痛楚。”

本田汽车北美地区执行副总裁Rick Schostek也被逼问及有关2008年才迟迟进行的汽车召回。直到本月，本田汽车才把其“安全性改善活动”改为正式的召回行动。

“我认为我们是迅速反应。但从某个角度而言，我是否觉得我们可以反应得更快一些呢？我绝对同意这个说法。”Schostek说。

**根本原因**

Shimizu表示该公司认为，安全气囊充气器爆裂的“根本原因”，是因气体发生器老旧、持续暴露在高湿度环境以及制造问题这三项因素合并所导致。

目前为止的召回都集中在潮湿地区。这个态度在听证会前的一场记者会受到质疑，两名美国参议员怀疑2003年亚利桑那州一起致死事件和安全气囊瑕疵有关。

Charlene Weaver的姊妹Kim Kopf说，24岁的Charlene在亚利桑那乘坐一辆2004年Subaru Impeza时，于高田安全气囊相关事故中丧生。那辆车直到今年7月才被召回。

两名参议员认为，Weaver的死可能是和高田安全气囊相关的第六起致死事件，且是本田汽车之外传出的第一起致死事件。

民主党参议员Ed Markey说，该事件显示有必要进行全国召回。“每个高田安全气囊都可能是颗定时炸弹，”他说。

图表：高田安全气囊市场占有率

link.reuters.com/rub53w

Graphic-Total vehicles recalled over Takata problems

图表：因高田的问题导致召回的所有汽车

link.reuters.com/zyp82w

NHTSA周二宣布，已应参议员呼吁，要求高田及五家汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国[nL3S0T86U7]。但NHTSA的Friedman承认这样的行动有风险。

“目前若进行全国性的召回可能会分散了显然最需替换安全气囊地区的资源，危及一些生命。”他说。(完)

(编译 李爽/李婷仪/张若琪/陈宗琦 审校 张荻)

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