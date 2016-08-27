高田将潜在投资者名单缩减至六七家 包括均胜电子--消息

路透东京8月26日 - 参与决策过程的人士称，日本汽车零部件生产商高田公司(7312.T)已经将潜在的财务投资者名单缩减至六家或七家公司，包括一家同行和数家私募股权基金。

八位知悉事情进展的消息人士告诉路透，向高田提交详细重整计划的企业包括，日本化工企业大赛璐(Daicel) (4202.T)、美国安全气囊生产商Key Safety Systems的母公司中国宁波均胜电子(600699.SS)、基金业者KKR & Co (KKR.N)以及贝恩资本。这八位消息人士中有两人直接参与了此事。

数位消息人士表示，基于投行Lazard Ltd (LAZ.N)的咨询意见，高田及其指导委员会希望在9月中旬之前将名单缩减至两家左右，然后在与其车企客户协商后，于10月选定一家财务“赞助商”。

高田的指导委员会、大赛璐、KKR及贝恩资本的代表均拒绝置评，均胜电子发言人表示，并未与高田有过直接接触，但可能通过中间方正进行信息交换。(完)