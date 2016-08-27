高田将潜在投资者名单缩减至六七家 包括均胜电子--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京8月26日 - 参与决策过程的人士称，日本汽车零部件生产商高田公司(7312.T)已经将潜在的财务投资者名单缩减至六家或七家公司，包括一家同行和数家私募股权基金。
八位知悉事情进展的消息人士告诉路透，向高田提交详细重整计划的企业包括，日本化工企业大赛璐(Daicel) (4202.T)、美国安全气囊生产商Key Safety Systems的母公司中国宁波均胜电子(600699.SS)、基金业者KKR & Co (KKR.N)以及贝恩资本。这八位消息人士中有两人直接参与了此事。
数位消息人士表示，基于投行Lazard Ltd (LAZ.N)的咨询意见，高田及其指导委员会希望在9月中旬之前将名单缩减至两家左右，然后在与其车企客户协商后，于10月选定一家财务“赞助商”。
高田的指导委员会、大赛璐、KKR及贝恩资本的代表均拒绝置评，均胜电子发言人表示，并未与高田有过直接接触，但可能通过中间方正进行信息交换。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。