高田股价大跌9% 因报道称竞购方考虑破产选项

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月20日 - 日本高田 (7312.T)周二股价跌幅高达9%，此前彭博报道称该公司部分竞购方考虑让该公司进入某种破产程序的可能性。
彭博周一援引消息人士称，为控制债务，破产选项在考虑中。
东京市场周一因国定假期而休市。
周二市场恢复交易，0123GMT时高田股价下挫7.8%。
直接了解情况的消息人士之前说，高田公司将在9月19日从七家提供援助的投资者当中进行初步选择。这家挣扎求存的汽车安全气囊生产企业目前正处于汽车行业有史以来最大一场全球召回风波的中心。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 徐文焰/张若琪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。