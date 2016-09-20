高田股价大跌9% 因报道称竞购方考虑破产选项

路透东京9月20日 - 日本高田 (7312.T)周二股价跌幅高达9%，此前彭博报道称该公司部分竞购方考虑让该公司进入某种破产程序的可能性。

彭博周一援引消息人士称，为控制债务，破产选项在考虑中。

东京市场周一因国定假期而休市。

直接了解情况的消息人士之前说，高田公司将在9月19日从七家提供援助的投资者当中进行初步选择。这家挣扎求存的汽车安全气囊生产企业目前正处于汽车行业有史以来最大一场全球召回风波的中心。(完)