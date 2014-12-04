高田承认仍未找到气囊爆炸的“根本原因”

日本汽车零配件供应商高田周三承认仍然没有找到安全气囊爆炸的根本原因，但坚称关于扩大召回范围的要求有误导之虞。目前为止，高田和汽车商将精力集中在高湿地区，他们认为是高湿度环境使得老化的安全气囊推进剂更容易出问题。路透