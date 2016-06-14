高达30家潜在投资者初步表明有意投资高田--消息

路透东京6月13日 - 两位了解谈判的消息人士称，已有高达30家潜在投资者，向身处困境的日本气囊生产商高田(7312.T)表明提供财务支持的初步兴趣。

一位消息人士称，向高田新任命的重组顾问表达意愿的投资者当中，约莫半数出自汽车产业。至少一家私募股权投资者表达有兴趣向高田提供财务支持。

目前尚未得知这些潜在投资者的身份，亦不清楚到底有多少家是真正想投资高田。

负责监管高田寻找财务支持的投行Lazard (LAZ.N)以及高田，均拒绝发表评论。

其他了解磋商情况的人士称，监督高田财务及运营解决方案的委员会预计，高田、提供财务支持者，及汽车制造商客户可能在11月以前达成协议。

曾对高田表达过投资意愿的潜在投资者包括私募股权基金KKR (KKR.N)，以及中国宁波均胜电子公司(600699.SS)。

一位消息人士称，高田执行长高田重九曾提出，一旦公司就财务救助达成协议，他就会辞职。(完)