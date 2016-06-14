高达30家潜在投资者初步表明有意投资高田--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月13日 - 两位了解谈判的消息人士称，已有高达30家潜在投资者，向身处困境的日本气囊生产商高田(7312.T)表明提供财务支持的初步兴趣。
一位消息人士称，向高田新任命的重组顾问表达意愿的投资者当中，约莫半数出自汽车产业。至少一家私募股权投资者表达有兴趣向高田提供财务支持。
目前尚未得知这些潜在投资者的身份，亦不清楚到底有多少家是真正想投资高田。
负责监管高田寻找财务支持的投行Lazard (LAZ.N)以及高田，均拒绝发表评论。
其他了解磋商情况的人士称，监督高田财务及运营解决方案的委员会预计，高田、提供财务支持者，及汽车制造商客户可能在11月以前达成协议。
曾对高田表达过投资意愿的潜在投资者包括私募股权基金KKR (KKR.N)，以及中国宁波均胜电子公司(600699.SS)。
一位消息人士称，高田执行长高田重九曾提出，一旦公司就财务救助达成协议，他就会辞职。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。