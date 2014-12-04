高田承认仍未找到气囊爆炸的“根本原因”--公司高层

企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改
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路透华盛顿/底特律12月3日 - 日本汽车零配件供应商高田(7312.T)周三承认仍然没有找到安全气囊爆炸的原因，但坚称对于扩大召回范围以补救问题的要求有误导之虞。
高田面临来自美国议员和安全监管部门的压力，要求它将气囊召回范围扩大至全美50个州，但高田曾说过，数据并不支持这么做，而且这可能造成替换备件远离需求殷切的地区。
目前为止，高田和汽车商将精力集中在高湿地区，他们认为是高湿度环境使得老化的安全气囊推进剂更容易出问题。
“议员先生，我们还没有找到根本原因，”高田负责安全问题的管理人员Hiroshi Shimizu通过翻译对议员John Sarbanes说。“但是我们强烈认为导致这个缺陷的因素之一是高湿、高温环境以及产品本身的使用年限。”
上述言论发表自众议院能源及商业委员会就高田气囊问题举行的听证会。此听证会的前一天，高田对美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，当前的数据不支持公司扩大召回范围。
而高田客户对召回的态度和看法变得与高田愈发不同。
本田汽车(7267.T)的一位高管周三表示，公司将把驾驶员侧安全气囊的召回范围扩大至全美，但补充道仍应优先为湿度较高地区更换零件。
**填补空缺？**
高田曾表示1月时安全气囊的月产量至少将达45万个，这样一来公司在2015年夏季以前将无法满足410万个的需求。高田还称，扩大驾驶员侧安全气囊的召回范围将使需修理车辆的数量增加800多万辆。
高田的竞争对手可能会填补部分空缺。瑞典Autoliv (ALV.N)周三表示，将开始在六个月左右的时间内为本田汽车替换气囊发生器；本田亦称，公司还可能改从日本Daicel (4202.T)那里采购此类零件。
NHTSA副局长David Friedman周三称，该机构将在一周内聘请外部专家来帮助进行补充测试，并研究安全气囊受力过高后爆炸的原因，包括调查硝酸氨是否是其中一个诱因。
部分议员质疑，NHTSA为什么不迫使高田也在全美召回乘客侧的某些安全气囊。(完)
(编译 白云/许娜；审校 戴素萍)
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