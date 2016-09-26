高田内部报告显示2003年即有安全气囊爆裂 却未通报NHTSA

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿/东京9月24日 - 根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公布一份日本高田(7312.T)的内部报告，公司称其并未向NHTSA通报一件2003年发生在瑞士的安全气囊气体发生器爆裂事故。
高田还说，主要负责设计、测试及制造这款问题气囊的是高田美国部门而不是日本母公司。
周五公布的这份公司内部报告，检视了日本高田自2000年开始制造该款气体发生器以来对问题的处理方式，以及外部专家对瑕疵的分析。
该报告所披露的事件中，高田称其并未向NHTSA通报一宗2003年发生在瑞士的气体发生器爆裂案。高田一位美籍工程师在2010年时询问该案是否已向NHTSA通报时，结果却是没有。路透曾在2014年12月报导过这宗发生在2003年的意外。
高田在报告中称其之所以选择不批露此事，系因那个气囊发生器的生产时间并非高田2010年回覆NHTSA时所涉及的制造期，并称该宗事件是因气囊发生器超过负荷而爆裂。高田在2003年调整了制程来处理这个问题。
高田发言人Jared Levy周五说，该报告为去年11月所宣布的和解案内容，是按NHTSA的要求提交。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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