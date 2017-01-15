日本高田为瑕疵气囊与美国检方达成认罪协议 支付10亿美元

路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田(7312.T)周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。

上述和解协议宣布的几小时前，底特律检方起诉高田三名前任高层，罪名为假造测试结果，隐匿气囊充气器瑕疵。

司法部称，高田将支付一笔2,500万美元罚款、支付1.25亿美元给一受害者赔偿基金，并拿出8.5亿美元赔偿汽车厂商大规模召回车辆的支出。高田将必须作出重大改革，接受一独立监督人的三年监督。

和解协议仍需获得底特律一联邦法官的批准，这项协议可能有助于高田得到一投资人的财务支持，以进行可能的重整，并履行全球汽车召回的赔偿责任。

“达成这项协议是朝向解决气囊充气器问题的一大步，也是确保高田获得投资过程中的一个重要里程碑，”高田会长兼CEO高田重久在声明中表示。

根据司法部指出，自2000年开始，高田向汽车制造商提供不实测试报告，诱使车厂采购瑕疵气囊充气器。司法部声明称，高田出售这些充气器赚入超过10亿美元，高田高层人员伪造充气器的测试资料。

经过美国政府两年多刑事调查，联邦大陪审团分别起诉三名高田资深高管，三人均为日本公民。

司法部表示，三人已在2015年遭停职，目前并未为高田工作。起诉书指出，三人约在2000年知悉充气器并未符合汽车制造商要求规格，而且没有通过测试，但他们向汽车制造商提交不实的测试报告。(完)