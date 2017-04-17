高田援助谈判延长 同时破产风险隐现

路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田(7312.T)的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。

安全气囊制造商高田深陷汽车业最大一宗安全问题召回事件的漩涡中心。全球至少有16起死亡与高田的问题气囊有关。

美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。

三名人士告诉路透，谈判至少要持续到5月底。有关各方原先非正式设定，达成协议的期限为3月底。

一名接近此事的人士表示，百利得和贝恩资本依然在开展尽职调查。

另一名消息人士表示，百利得和贝恩资本打算向高田提出的收购价为约2,000亿日圆(18亿美元)。百利得去年被中国均胜电子(600699.SS)收购。

高田发言人不予置评。百利得的发言人也不作评论。

四名汽车制造商消息人士向路透表示，包括本田汽车(7267.T)在内的汽车制造商自2008年以来就一直承担召回的成本，他们希望高田能够通过破产等透明的法院指定程序进行重整，而破产将会使公司股东持股沦为废纸。

“没有其他选项，”一名汽车制造商高管表示。“自主安排的重整将导致他们得偿还数以十亿计美元，他们会承担不起。”

但高田坚持要“自主重整”，这将让高田家族六成的持股得以获得部分保留；高田为全球第二大安全气囊制造商。(完)