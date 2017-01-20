贝恩资本与KSS合作收购汽车安全气囊制造商高田--消息

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透东京1月19日 - 一名消息人士表示，美国股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)已经与美国汽车零件供应商Key Safety Systems (KSS)合作，将一起援救日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)。高田因为大量召回有问题的安全气囊而陷入困境。
高田目前正在遴选财务援助方，因其料得更换多达约1亿个可能有问题的安全气囊起爆器，成本高达数以10亿计美元；全球至少有16起死亡案例与高田的问题安全气囊有关。
一名知悉此事的金融消息人士周四向路透表示，贝恩资本与KSS合作竞购，他并称潜在的竞购方倾向由法院主导其日本业务重整，如此可降低收购方对于高田现有偿付义务的曝险。
消息人士先前向路透表示，高田同时也考虑让美国事业诉请破产。
高田股价周四收盘暴跌17.3%，以跌停作收，此前日经新闻报导指称，高田所剩的两个竞购方--KSS及瑞典安全气囊制造商Autoliv Inc (ALV.N)计画提出由法院居中指导的高田日本业务重整。
日经新闻指出，日本Daicel Corp (4202.T)和贝恩资本先前合作竞购，现已经加入KSS竞购团队，报导并称两大收购阵营计画最快于本周提出收购提案。
高田在一份声明中表示，报导出炉后并没有需要揭露的事项，一名贝恩的发言人不愿就是否仍准备援助高田置评。金融消息人士并未提到Daicel是否要加入KSS竞购团队。Daicel不予置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。