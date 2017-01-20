贝恩资本与KSS合作收购汽车安全气囊制造商高田--消息

路透东京1月19日 - 一名消息人士表示，美国股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)已经与美国汽车零件供应商Key Safety Systems (KSS)合作，将一起援救日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)。高田因为大量召回有问题的安全气囊而陷入困境。

高田目前正在遴选财务援助方，因其料得更换多达约1亿个可能有问题的安全气囊起爆器，成本高达数以10亿计美元；全球至少有16起死亡案例与高田的问题安全气囊有关。

一名知悉此事的金融消息人士周四向路透表示，贝恩资本与KSS合作竞购，他并称潜在的竞购方倾向由法院主导其日本业务重整，如此可降低收购方对于高田现有偿付义务的曝险。

消息人士先前向路透表示，高田同时也考虑让美国事业诉请破产。

高田股价周四收盘暴跌17.3%，以跌停作收，此前日经新闻报导指称，高田所剩的两个竞购方--KSS及瑞典安全气囊制造商Autoliv Inc (ALV.N)计画提出由法院居中指导的高田日本业务重整。

日经新闻指出，日本Daicel Corp (4202.T)和贝恩资本先前合作竞购，现已经加入KSS竞购团队，报导并称两大收购阵营计画最快于本周提出收购提案。

高田在一份声明中表示，报导出炉后并没有需要揭露的事项，一名贝恩的发言人不愿就是否仍准备援助高田置评。金融消息人士并未提到Daicel是否要加入KSS竞购团队。Daicel不予置评。(完)