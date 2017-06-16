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亚洲 | 2017年 6月 17日 星期六 01:58 BJT

标题新闻：日本高田完成全球召回后将停止生产气囊充气器，其气囊和安全带将采用百利得品牌-消息

百利得(KSS): Key Safety Systems Inc

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