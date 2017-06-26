安全气囊制造商高田在日本申请破产保护（更新版）

（新增细节、引语）

路透东京6月26日 - 安全气囊制造商高田7312.T周一在日本申请破产保护，并表示将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求15.88亿美元的财务援助。

两家公司在联合声明中称，与百利得的协议将帮助高田应对其气囊召回事件的后续影响。高田气囊召回是全球汽车业迄今为止最大的一起召回事件。

高田先在美国申请了破产保护，随后又在东京地方裁判所申请了破产保护。

根据破产保护计划，除了某些资产之外，百利得将收购高田的所有其它资产，以及与涉及全球召回的安全气囊发生器相关的运营。计划的交易价值约为15.9亿美元。

两家公司在一份声明中称，高田将暂时继续运营受影响的气体发生器业务，以便继续为召回的汽车供应替换零部件，但最终将会结束这些业务。

“在我们处理与气囊气体发生器召回有关的成本问题时，百利得是理想的出资方，也是公司客户、供应商与雇员的最佳合作伙伴，”高田会长兼执行长(CEO)高田重久在声明中表示。

百利得总裁兼CEO罗冠宏(Jason Luo)则在声明中指出，尽管发生召回事件，但高田业务的“潜在实力”并未减弱。

东京证交所称，高田申请破产保护之后，其股票将于7月27日被摘牌。

高田股票将在周一全天暂停交易，上周五收报160日圆。(完)