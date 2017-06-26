安全气囊制造商高田在日本申请破产保护（更新版）

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
（新增细节、引语）
路透东京6月26日 - 安全气囊制造商高田7312.T周一在日本申请破产保护，并表示将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求15.88亿美元的财务援助。
两家公司在联合声明中称，与百利得的协议将帮助高田应对其气囊召回事件的后续影响。高田气囊召回是全球汽车业迄今为止最大的一起召回事件。
高田先在美国申请了破产保护，随后又在东京地方裁判所申请了破产保护。
根据破产保护计划，除了某些资产之外，百利得将收购高田的所有其它资产，以及与涉及全球召回的安全气囊发生器相关的运营。计划的交易价值约为15.9亿美元。
两家公司在一份声明中称，高田将暂时继续运营受影响的气体发生器业务，以便继续为召回的汽车供应替换零部件，但最终将会结束这些业务。
“在我们处理与气囊气体发生器召回有关的成本问题时，百利得是理想的出资方，也是公司客户、供应商与雇员的最佳合作伙伴，”高田会长兼执行长(CEO)高田重久在声明中表示。
百利得总裁兼CEO罗冠宏(Jason Luo)则在声明中指出，尽管发生召回事件，但高田业务的“潜在实力”并未减弱。
东京证交所称，高田申请破产保护之后，其股票将于7月27日被摘牌。
高田股票将在周一全天暂停交易，上周五收报160日圆。(完)
(编译 白云/徐文焰；审校 李婷仪/王兴亚)
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