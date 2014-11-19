高田称若有必要扩大召回范围 将与NHTSA和车企合作

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透东京11月19日 - 日本高田公司(7312.T)周三表示，若有必要如同美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)所敦促，扩大装载可能存在缺陷的安全气囊的汽车召回范围，公司将与美国安全监管部门和汽车制造商合作。
“我们仍在研究(NHTSA要求的)细节，但如果有必要(扩大)召回，我们将与监管部门和车企合作，解决这个问题，”高田发表声明称。
NHTSA周二宣布，已要求高田及有关汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。