高田将宣布在美召回3,500万-4,000万个气体发生器--消息

路透华盛顿5月3日 - 三位知情人士周二透露，在美国监管部门的压力下，日本气囊制造企业高田(7312.T)最早料将在周三宣布，再召回美国车辆上的3,500万-4,000万个气囊气体发生器。

扩大后的召回计划将在几年内分阶段进行，这场本已是美国历史上最大规模、最复杂的汽车安全召回行动将扩大至原来的两倍多。

知情人士称，最近几天美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)官员对高田表示，根据政府对问题根源的决断，他们需要扩大召回规模。

NHTSA发言人Bryan Thomas拒绝证实扩大召回的消息。“NHTSA检视了有关高田安全气囊破裂的三份调查的结果。高田安全气囊气体发生器的召回...继续进行，本机构将采取一切适当的行动，确保美国车辆气囊的安全性。”

最新的召回预计将包括3,500万个乘客座安全气囊，以及部分没有干燥剂的驾驶座安全气囊。这次召回也将包括之前已更换、同样没有干燥剂的部分安全气囊。

高田发言人Jared Levy拒绝证实扩大召回，但表示公司正“与监管机构以及我们的汽车客户合作，针对这些重要的安全问题制定出长期、有序的解决方案。”

华尔街日报稍早报导的这次扩大召回，使得约5,000万个气体发生器最终是否需要召回成为疑问--其中包括1,800万个侧置气囊气体发生器，以及约3,200万个含有干燥剂的前置与侧置安全气囊。(完)