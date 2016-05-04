高田将宣布在美召回3,500万-4,000万个气体发生器--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿5月3日 - 三位知情人士周二透露，在美国监管部门的压力下，日本气囊制造企业高田(7312.T)最早料将在周三宣布，再召回美国车辆上的3,500万-4,000万个气囊气体发生器。
扩大后的召回计划将在几年内分阶段进行，这场本已是美国历史上最大规模、最复杂的汽车安全召回行动将扩大至原来的两倍多。
知情人士称，最近几天美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)官员对高田表示，根据政府对问题根源的决断，他们需要扩大召回规模。
NHTSA发言人Bryan Thomas拒绝证实扩大召回的消息。“NHTSA检视了有关高田安全气囊破裂的三份调查的结果。高田安全气囊气体发生器的召回...继续进行，本机构将采取一切适当的行动，确保美国车辆气囊的安全性。”
最新的召回预计将包括3,500万个乘客座安全气囊，以及部分没有干燥剂的驾驶座安全气囊。这次召回也将包括之前已更换、同样没有干燥剂的部分安全气囊。
高田发言人Jared Levy拒绝证实扩大召回，但表示公司正“与监管机构以及我们的汽车客户合作，针对这些重要的安全问题制定出长期、有序的解决方案。”
华尔街日报稍早报导的这次扩大召回，使得约5,000万个气体发生器最终是否需要召回成为疑问--其中包括1,800万个侧置气囊气体发生器，以及约3,200万个含有干燥剂的前置与侧置安全气囊。(完)
(编译/审校 王颖/陈宗琦/白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。