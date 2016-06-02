部分在售新车上的高田安全气囊仍有瑕疵 未来可能被召回

路透华盛顿6月1日 - 周三一份报告显示，丰田汽车(7203.T)、菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)、大众汽车(VOWG_p.DE)以及三菱汽车(7211.T)等厂商出售的部分新车仍安装了有瑕疵的安全气囊，最终需要被召回。这份报告来自美国国会监督美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的议员。

汽车生厂商证实，部分车辆气囊的硝酸氨气体发生器并没有加入化学乾燥剂，而这些这辆仍在销售中，出于供应等方面的原因，厂商仍然不得不依靠这些问题气囊。

这些汽车可以合法贩售，但必须在2018年之前召回。法律专家表示，根据先前案例，出售需要在未来召回的车辆是否可能负担额外的法律责任，目前尚不明朗，不过若这些车辆发生状况，他们仍可能面对产品责任诉讼。

Kelley Blue Book资深分析师Karl Brauer指出，“多家汽车制造商销售已知有致命瑕疵的新车，这在历史上恐怕绝无仅有。”

高田气囊的气体发生器爆炸威力或许过强，并喷射出金属碎片。全球13起死亡事件以及逾100宗受伤案例被怀疑与之有关。NHTSA指出，含有乾燥剂的高田气体发生器目前并没有报出伤亡事故。

目前尚不清楚含有瑕疵气囊的新车卖出了几辆。受影响的车辆包括2016-2017年款三菱汽车i-MiEV、2016年款大众CC、2016年款奥迪TT及2017年款奥迪R8。(完)