高田执行长愿意辞职 以承担气囊召回的责任--消息

路透东京1月29日 - 两位接近日本安全气囊生产商--高田(7312.T)的消息人士称，高田周五将告诉日本汽车生产商，该公司执行长(CEO)愿意辞职，以证明公司为汽车业最大召回案承担责任。

近两年来，高田面临的压力越来越大，其安全气囊缺陷已经演变成具有破坏性的安全丑闻，有近5,000万辆汽车受到影响。

“有管理层改革的计划，”一位消息人士并称，这可能包括高田会长兼CEO高田重久和其他高管表示愿意辞职。

这位消息人士补充称，高田周五与汽车生产商会面时将公布业务计划，其中可能包括执行长愿意辞职的信息。这些消息人士拒绝说明高田重久可能何时辞职，或者何人将接替他。

消息人士表示，该公司尚未就高田重久的未来做出正式决定，而且尚未任命继任者。

一名高田发言人不愿就该公司是否将进行管理层改组、以及公司是否计划为这些召回行动负责置评。

**德国调查报告出炉在即**

德国Fraunhofer Institute的安全气囊气体发生器缺陷调查报告出炉时，高田料将面临新一波压力。日本媒体先前报导指出，高田委托的调查报告将在最近几周内出炉。

目前还无法取得Fraunhofer Institute有关最终调查结果何时出炉的评论。

若最终报告显示高田得为气囊瑕疵负责，料该公司得负担目前估计已超过30亿美元的召回费用。包括本田汽车(7267.T)及丰田汽车(7203.T)等业者也将把这当作断绝对高田财务援助的提示讯号；到目前为止本田和丰田都是自行负担汰换安全气囊费用。

第三位亲近高田的消息人士指出，高田重九周五与各家车商开会时，可能就安全气囊事件的“一系列问题”负起责任，这可能是迈向其辞职下台的第一步。

现年49岁的高田重九自1988年从大学毕业以后就加入这个家族企业，自2013年起担任执行长一职。若证实他将去职，那将是高田最早于2008年发生这起丑闻以来下台人员中层级最高者。(完)