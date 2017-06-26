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国际财经 | 2017年 6月 26日 星期一 12:51 BJT

高田执行长称公司管理层将在与百利得交易完成后辞职

路透6月26日 - 日本高田(7312.T)会长兼执行长高田重久称，公司最高管理层将在与百利得(KSS)的交易完成后辞职，且高田家族未来可能不再持有公司股票。他还表示与汽车生产商客户尚未就召回事宜达成最终协议，各方观点存在分歧使得谈判耗时比预期更久

高田律师称，还不能确定最终的负债规模，因为与汽车厂商之间有关召回成本的协商尚未结束。

高田重久表示，经过重组后，公司将继续生产基于硝酸铵的气囊空气发生器直到2020年3月用于召回产品的替换，之后计划停止生产。他还表示，仍不清楚事故原因，在研发阶段无法预测。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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