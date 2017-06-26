高田执行长称公司管理层将在与百利得交易完成后辞职

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透6月26日 - 日本高田(7312.T)会长兼执行长高田重久称，公司最高管理层将在与百利得(KSS)的交易完成后辞职，且高田家族未来可能不再持有公司股票。他还表示与汽车生产商客户尚未就召回事宜达成最终协议，各方观点存在分歧使得谈判耗时比预期更久
高田律师称，还不能确定最终的负债规模，因为与汽车厂商之间有关召回成本的协商尚未结束。
高田重久表示，经过重组后，公司将继续生产基于硝酸铵的气囊空气发生器直到2020年3月用于召回产品的替换，之后计划停止生产。他还表示，仍不清楚事故原因，在研发阶段无法预测。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。