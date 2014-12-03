焦点：高田安全气囊事件恐损及产业形象 日本政府终于采取行动

路透东京12月3日 - 日本汽车召回行动执法部门在2008年底就发现高田(7312.T)生产的汽车安全气囊存在安全性问题--比该公司称首度发现问题的时间还要早了三年。

然而这个由16人组成，被喻为日本安全监管当局的部门，当时对此项始于美国市场的危机却态度消极。在海外传出意外事件后，它仅在车商提出召回申请文件上盖章而已。美国是高田最大市场，自从展开召回行动后已召回逾1,000万辆汽车。

“我们并不知道在美国已经发生意外事件，所以当时我们没有理由担心，”该部门主管Masato Sahashi说。

确实，日本汽车制造商无需向日本官员报告国外的意外事件，除非这导致召回行动。此外，虽然高田气囊的瑕疵涉及至少五件死亡案例，但在日本国内却未传出任何伤亡事件。美国五宗死亡案例都是本田(7267.T)所生产的汽车。

但官员表示，在日本汽车废弃场内的安全气囊气体发生器(充气器)有超过六个已经破裂；其中一宗发生在一辆2003年丰田WiLL Cypha的意外，目前正在接受调查，可能引发更大范围的召回。而在2011-14年所使用的高田气囊中，也有四件爆裂的案例导致车辆召回。

现在随着召回的车辆逐渐增加，国土交通省担心对整个日本汽车产业的信誉造成重大影响，终于匆忙采取行动。

上月底该省设立了一个八人专门小组，加快召回行动并进一步了解高田气囊在事故中为何容易发生危险爆裂。高田最大客户--本田汽车在2007年就对安全气囊问题展开本身的调查。

据一名知悉相关不对外公开行动的消息人士称，在国土交通省慎重考虑是否下令在日本扩大召回之际，专门小组也每天与高田联系，并和一位公司代表定期开会，要求提供资讯。美国监管机构已下令在美国扩大召回。

与此同时，一名相关官员告诉路透，经济产业省一小组的官员正和高田及日本车商接触，商讨如何确保及时供应数以百万计安全气囊，为召回的汽车进行替换。

“我们希望看到高田稍微有点迫切感而行动起来。”这名官员称。

迄今全球因高田安全气囊潜在瑕疵而召回的车辆总数已逾1,600万辆，日本约有260万辆。

**监管不力**

日本监管机构先前即备受批评，因外界认为其对国家龙头行业太过宽松。

丰田汽车最初在2010年决定不召回存在刹车问题的Prius混合动力汽车，当时政界人士即提议加强政府对召回问题的监控和执行权。报告要求有所改进，但批评人士称官方阻碍了全面改善。

“日本的监管机构和汽车行业缺乏紧迫感。他们不是真正的监管者，”东京一位律师Yoshitaro Nomura称。这位律师之前曾代表一些驾驶人员对三菱汽车提起诉讼，因发现该公司数十年来隐瞒汽车信息，以避免召回。

“日本需要考虑采取防范性举措并提前采取行动，以调查问题，”文教大学教授Hiroshi Osada称。这位教授在2010年召回危机期间担任丰田的质量管理问题外部顾问。

“如果日本认真看待改进日本企业的管理和质量，则相关机构必须更加致力于防范事故，甚至在出现伤亡案例前就应有所行动。这应该是他们的责任，”他说。(完)

(编译 李婷仪/张若琪/李爽 审校 龚芳)

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