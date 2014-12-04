独家：高田最早曾于2003年调查有问题的气囊气体发生器

路透底特律12月3日 - 高田公司(7312.T)周二表示，最早在2003年，该公司就曾对一辆宝马(BMWG.DE)汽车上的气囊气体发生器碎裂进行调查，但当时的结论是这是个异常现象；不久后美国国会将第二度就高田供应的安全气囊隐患召开听证会。

此外，两名直接参与高田调查的人士向路透表示，这家日本汽车零部件供应商在密西根州聘雇的技师2004年曾就气体发生器潜在缺陷进行测试，历经一年之后高田才表示首度获知一些缺陷，而这些缺陷如今牵扯上五个死亡案例。

两名前高田员工向路透提供了有关碎裂气体发生器的内部调查细节：其中一次是在2004年1月于高田密西根州的Armada实验室，另外一次则是在2004年6月于密西根州Auburn Hills的测试场所。纽约时报先前曾率先报导第二次技术调查。

在回应路透询问时，高田证实确有2003年宝马汽车的事件，称该事件发生在瑞士，与2004年本田的事件“没有关联”。

高田公司在发送给路透的电子邮件中表示，“高田与宝马汽车2003年曾一同彻查该事件，结论为事故原因在于气体发生器过载(overloaded)。我们相信与2003年事件有关的所有测试，当年都在高田乔治亚州的LaGrange工厂进行，并非在密西根州。”

高田并未解释何谓“气体发生器过载”。该公司已经确认对装入气体发生器中的推进剂处置不当，是部分事故中气体发生器爆炸后产生危险作用力的原因。

高田的气囊问题在美国至少造成了1,050万辆汽车被召回，这些气囊的气体发生器可能碎裂并向车内射出金属碎片。存在缺陷的气体发生器至少已与五次死亡事故相关，都是发生在本田产车辆上，包括马来西亚的一例。(完)

(编译 张明钧; 审校 朱晓军)

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