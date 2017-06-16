高田料于本月申请破产 继续争取百利得金援--消息人士

路透纽约/华盛顿6月15日 - 消息人士周四表示，高田(7312.T)正在准备最早下周申请破产，目前该公司正在与美国汽车零件制造商百利得(KSS)协商，以达成协议获得金援。由于安全气囊发生器的缺陷问题，高田公司面临数以十亿计的损失。

高田是全球最大的汽车部件供应商，几个月以来一直努力与百利得达成协议。

一名了解情况的人士对路透表示，预计作为破产重组计划的一部分，百利得将取得高田的资产。

日本经济新闻报导表示，百利得将成立一家新的公司，以约1,800亿日圆(16.2亿美元)收购高田业务，继续供应安全气囊、安全带及其它产品，债务则由另一实体承担。

高田不予置评。百利得未立即回应置评请求，该公司由中国均胜电子(600699.SS)所拥有。

高田在今年稍早达成的和解协议中，同意向全球主要汽车厂商赔付8.5亿美元。现在这笔赔偿款将会如何也不确定。

了解内情的消息人士称，在高田申请破产前，可能不会与百利得达成最终协议。消息人士表示，高田计划在美国和日本均开始破产流程。消息人士要求匿名，因为他们未获授权对媒体发声。

全球主要汽车生产商已对高田在未达成协议的情况下申请破产表示担忧，因为这可能干扰到该公司生产被召回安全气囊气体发生器的替换产品。高田在美国召回的4,620万个空气发生器中，有超过65%尚未进行修理。(完)