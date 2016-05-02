高田为安全气囊召回提列逾1.56亿美元特别亏损

路透东京5月2日 - 日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)表示，在3月止年度内额外提列166亿日圆(1.5607亿美元)特别亏损，作为有潜在致命危险的安全气囊召回相关的产品保固成本。

高田称，预期在同一年度内录得约35亿日圆亏损，以清偿产品责任索赔。该公司将在5月11日公布正式年度财报。

高田有问题的安全气囊起爆器造成了11个死亡案例及超过100个受伤案例，导致在全世界召回了超过5,000万个安全气囊。(完)