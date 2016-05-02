高田为安全气囊召回提列逾1.56亿美元特别亏损

欧股回升 但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透东京5月2日 - 日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)表示，在3月止年度内额外提列166亿日圆(1.5607亿美元)特别亏损，作为有潜在致命危险的安全气囊召回相关的产品保固成本。
高田称，预期在同一年度内录得约35亿日圆亏损，以清偿产品责任索赔。该公司将在5月11日公布正式年度财报。
高田有问题的安全气囊起爆器造成了11个死亡案例及超过100个受伤案例，导致在全世界召回了超过5,000万个安全气囊。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
“美国政治风波拉低美元，本周人气支撑黄金，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示，他又补充说，不确定黄金的涨势会否延续至下周。
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。