高田公司称将在墨西哥工厂增加两条生产线 以满足召回需要

路透东京11月14日 - 日本高田公司(7312.T)周五表示，将在墨西哥Monclova工厂增加两条新的生产线，以满足召回汽车的安全气囊气体发生器的更换需求。目前因高田气囊问题，全球有数百万辆汽车被召回。

高田发言人称，不能透露产能增加的规模，并称在本田汽车(7267.T)周四宣布因高田安全气囊而扩大召回之前，高田就已经计划增加上述生产线。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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