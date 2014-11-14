高田公司称将在墨西哥工厂增加两条生产线 以满足召回需要

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透东京11月14日 - 日本高田公司(7312.T)周五表示，将在墨西哥Monclova工厂增加两条新的生产线，以满足召回汽车的安全气囊气体发生器的更换需求。目前因高田气囊问题，全球有数百万辆汽车被召回。
高田发言人称，不能透露产能增加的规模，并称在本田汽车(7267.T)周四宣布因高田安全气囊而扩大召回之前，高田就已经计划增加上述生产线。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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