墨西哥当局设定最后期限 要求高田提供气囊产品相关信息

路透墨西哥城12月3日 - 墨西哥经济部表示，已要求日本汽车零部件供应商高田(7312.T)的当地子公司提供相关信息，以确定哪些车型使用了处于这场全球召回风暴中心的高田产品。

经济部表示，高田必须在周五之前予以回应，墨西哥的消费者保护机构可根据高田提供的信息发布警报。

高田周三稍早承认，公司仍没有找到安全气囊爆炸的原因。高田气囊缺陷已酿成全球性汽车安全危机，自2008年以来全球逾1,600万辆汽车被召回，牵涉五起死亡事故。

墨西哥经济部副部长Rogelio Garza表示，针对墨西哥北部蒙克洛瓦的高田工厂所产的安全气囊气体发生器，墨西哥政府已展开初步调查。

Garza说，劳工部门曾于8月检查了蒙克洛瓦的这家工厂，并提出171项有关工厂安全小隐患的建议，但都与气囊召回案无关。

墨西哥政府表示，也已要求汽车装配厂提供使用高田产品的车型的相关信息。(完)

(编译 王颖；审校 朱晓军)

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