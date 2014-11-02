汽车产业：高田披露被曝存在新缺陷的气囊产自2008-2014年间

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透底特律11月1日 - 日本高田 在递交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一份报告中首次公开，早在2008年就开始生产最近曝出问题的气囊。NHTSA周六公布了该报告。
高田 本周递交NHTSA的报告中，提供了2008年至2014年期间有关其产品缺陷和生产时间的详细信息。高田气囊问题导致全球有1,700万辆汽车召回。
6月时高田气囊被曝出存在新缺陷：驾驶座位气囊气体发生器可能含有一个会导致气体发生器破裂的劣质零件。截至目前，通用汽车 和日产(Nissan)汽车 已经共计召回30,867辆汽车，以解决该问题。
但这些汽车还只是2013年-2014年生产的车型。周六公布的报告显示，高田在墨西哥的蒙克洛瓦工厂从2008年至2014年6月一直在生产这些零件。
报告还称，与其他因类似问题召回汽车的生产商对比，通用汽车气囊的破裂情况与其他厂家的汽车气囊存在“明显不同”。
高田最新报告没有说明还会有多少辆汽车受到该问题的影响。高田发言人没有立即答复征求评论的要求。
尽管通用和日产汽车的气体发生器破裂原因不同，但结果类似：气囊会在发生撞车时爆炸，由此带来的金属碎片会在车厢内四处飞散。目前为止至少有四起死亡和十多起受伤事件与气囊缺陷有关。
与此同时，高田正在努力展开生产，以满足之前召回汽车替换零件的需求。
美国国家公路交通安全管理局在上周五公布的一份声明中称，“尚不清楚这能否满足需求”，并要求高田联系其他气囊供应商协助它加快替代零件的生产。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申