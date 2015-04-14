日本个股：本田确认3月佛罗里达车祸中高田气囊爆炸导致司机受伤

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透4月13日 - 日本本田汽车 的美国部门确认，3月20日佛罗里达州的一起车祸中由高田公司 生产的气囊充气泵发生破裂，致使驾驶员受伤。
上周警方和医院的报告称，一辆本田汽车的气囊发生爆炸，气囊飞出的一片金属射入驾驶员的颈部。
本田(美国)在声明中称，事故车辆为一辆2003款本田思域(Civic)，该款车包括在针对车乘客侧气囊缺陷的召回范围之内。高田气囊已经与至少六起死亡事故有关，所有出事汽车均为本田。
本田称，在事故发生前，已经向车主发出两次通知，第一次通知在9月。
本田3月19日表示，在美国与高田气囊缺陷有关的汽车召回将增加逾10万辆。
本田称正在接触受伤司机的代表，对情况做进一步调查。
路透暂时无法获得美国国家公路交通安全管理局的评论。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。