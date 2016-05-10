（修正）日本政府因气囊问题要求再召回700万辆在日销售汽车--日经

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
（内文第二段全球总召回数量达到“1,2亿辆”应为“1.2亿辆”）
路透5月9日 - 日本经济新闻周一援引消息人士报导称，日本政府周一通知汽车制造商再召回700万辆在日本销售的汽车，这些汽车均使用了高田的问题气囊。
日经称，如果企业都遵守通知，在日本因气囊问题召回汽车料将接近2,000万辆，全球总召回数量达到1.2亿辆。
另外，日经还报导称，三菱汽车(7211.T)和日产汽车(7201.T)计划就燃油效率相关问题导致的费用对顾客做出补偿，日产汽车应付费用将由三菱承担。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。