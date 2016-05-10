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国际财经 | 2016年 5月 10日 星期二 09:04 BJT

（修正）日本政府因气囊问题要求再召回700万辆在日销售汽车--日经

（内文第二段全球总召回数量达到“1,2亿辆”应为“1.2亿辆”）

路透5月9日 - 日本经济新闻周一援引消息人士报导称，日本政府周一通知汽车制造商再召回700万辆在日本销售的汽车，这些汽车均使用了高田的问题气囊。

日经称，如果企业都遵守通知，在日本因气囊问题召回汽车料将接近2,000万辆，全球总召回数量达到1.2亿辆。

另外，日经还报导称，三菱汽车(7211.T)和日产汽车(7201.T)计划就燃油效率相关问题导致的费用对顾客做出补偿，日产汽车应付费用将由三菱承担。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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