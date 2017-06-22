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国际财经 | 2017年 6月 22日 星期四 10:31 BJT

高田股价早盘重挫50%，自上周五以来首次成交

路透东京6月22日 - 日本高田(7312.T)股价周四早盘重挫50%，自消息人士上周称其准备申请破产后首次成交。

该股本周每天在无成交后，以跌停作收。自上周五以来，该股市值已跌去75%。

消息人士此前对路透表示，高田准备申请破产，同时正与美国汽车零件制造商百利得(KSS)协商，以达成协议获得金援。由于安全气囊发生器的缺陷问题，高田公司面临数以十亿计的损失。(完)

(编译 徐文焰；审校　戴素萍)

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