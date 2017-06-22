高田股价早盘重挫50%，自上周五以来首次成交

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月22日 - 日本高田(7312.T)股价周四早盘重挫50%，自消息人士上周称其准备申请破产后首次成交。
该股本周每天在无成交后，以跌停作收。自上周五以来，该股市值已跌去75%。
消息人士此前对路透表示，高田准备申请破产，同时正与美国汽车零件制造商百利得(KSS)协商，以达成协议获得金援。由于安全气囊发生器的缺陷问题，高田公司面临数以十亿计的损失。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。