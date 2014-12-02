高田将遵照美国指令 扩大召回地区范围--日经

路透东京12月2日 - 日经新闻周二报导，日本安全气囊生产商高田(7312.T)正准备把原来限于美国特定地区的安全气囊召回扩展到美国其它地区。在原有召回数量的基础上，或许又将有数以百万辆计的汽车需替换问题气囊。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)上周命令高田在周二前宣布，其安全气囊的气体发生器存在缺陷，并进行全国召回。若高田拒不从命，NHTSA可能开始对高田处以每辆汽车最多7,000美元的处罚，同时实施强制召回。高田安全气囊的全球市占率约两成。

日经新闻指出，高田正在为扩大被称为“调查性”召回的范围做最终准备。迄今为止，召回范围只限定于炎热且潮湿的地区，据悉气囊气体发生器在这些地区无法发挥作用的机率较高。但日经新闻未透露消息来源。

高田发言人称，尚未决定是否把召回行动从区域性扩大至全美，周二亦未召开董事会会议。

美国区域性召回行动已牵涉到410万辆汽车，其中有逾半数是本田汽车(7267.T)所生产的车辆；本田是高田最大的客户。迄今高田一直不愿意扩大召回，其称这会导致替换备件远离需求殷切的地区。

近些年来，全球总计召回约1,600万辆汽车，以更换存在隐患的高田产气囊。至少有五例死亡事故与高田气囊相关，其气体发生器爆炸时产生过大力量并向车内乘员射出金属碎片。

日本汽车监管当局表示，如果高田遵守在全美召回的要求，当局也会推动在日本召回受波及的车辆。这可能会影响到20万辆汽车，主要是由本田和马自达汽车(7261.T)生产。迄今，日本已召回约260万辆汽车。

日经未援引消息来源称，高田将与汽车厂商一起确定需要召回多少汽车。日经表示，高田将定于周三在美国召开的听证会上解释自己的决定。

高田股价周二收高3.1%，日经指数.N225则收升0.4%。(完)

(编译 洪曦/戴素萍 审校 张明钧/朱晓军)

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