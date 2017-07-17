分析：高田气囊受害者获得破产案话语权 将与车企处于对立关系

路透特拉华州威尔明顿市/纽约7月17日 - 日本高田(7312.T)瑕疵气囊所引发全球汽车召回规模，在上周进一步扩大，确认致死案例也上升，但法律专家称，对于被卷入高田危机的车企而言，它们更大的隐忧正在特拉华州破产法庭蠢蠢欲动。

本月稍早在高田的美国破产官司中，因为高田气囊而受伤的民众，被指定由一个专属的官方委员会代理，使他们在破产案中获得强有力的话语权。

这个不寻常的委员会，将与本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)以及其它车企处于对立地位。

在委员会中代表受伤驾驶的Motley Rice事务所律师Kevin Dean表示，车企一直企图利用高田的破产案，限制车企因安装缺陷气囊而要承担的责任。

由于该委员会具有官方地位，高田必须向其提供资金，可用于调查汽车生产商应付的责任，也可针对财务假设发起挑战。如果没有这样的委员会，原告方的律师通常不得不自行承担这些费用。

“如果我是原告方的律师，这一点对我就太有利了，”密西根大学法学院教授John Pottow谈及任命特别委员会时说。

高田、本田、丰田和通用汽车(GM.N)均不愿置评。其他汽车厂商未回复置评请求。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)上周扩大高田气囊的全球召回范围。监管当局预期召回行动最终将覆盖6,900万辆汽车和1.25亿部安全气囊空气发生器。多数瑕疵气囊尚未被替换。

高田在1月曾与美国司法部达成和解，拨备1.25亿美元消费者赔偿金和8.5亿美元的车企赔偿金。

**赔偿基金**

面对最高达500亿美元的债务，高田6月在日本及美国申请破产保护，并计划以约16亿美元将安全气囊业务以外的资产出售给中国宁波汽车电子部件供应商均胜电子(600699.SS)旗下的百利得(KSS)。安全气囊业务将继续替换1.25亿召回的气体发生器。

高田据第11章申请破产保护声明称，将设立一支基金，做为赔偿未来因气囊问题而产生的伤害之用。

破产专家指出，汽车业者将可能要求获得相关的法律保护，做为对高田基金做出贡献的交换条件，该委员会可能将聘请专家，对那些提案提出异议。

一些专家表示，他们预计各方将避免陷入冗长的官司。

密西根大学法学院的Pottow警告称，问题可能没那么简单。

“基于涉及的当事方及召回数量庞大，我们处于相当新的领域。”(完)