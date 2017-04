现代礼仪：是时候停下脚步了

(Mary M. Mitchell写作出版了多本关于礼仪的书籍,被翻译成了11种语言,近期出版的有The CompleteIdiot's Guide to Modern Manners Fast Track、Woofs to the Wise。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人,该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。)