现代礼仪：是时候停下脚步了

（Mary M. Mitchell写作出版了多本关于礼仪的书籍，被翻译成了11种语言，近期出版的有The CompleteIdiot's Guide to Modern Manners Fast Track、Woofs to the Wise。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透2月21日 -我的住所背靠沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的宏伟清真寺。那里的祈祷钟声每隔几个小时响起一次、遍传校园，我的一天在祈祷钟声中开始、在钟声中结束。

我在那里给科学家们开设有关社会悟性的讲习班。与来自全世界的有所成就的人士一起工作让我受宠若惊，但我知道我的看法和专长会受到欢迎。我甚至可以借助他们的力量对现代科学做出一定贡献，因为天知道我不适合呆在实验室里。

但祈祷的钟声让我在小路上停了下来，这也是阿卜杜拉国王科技大学给我带来的最有说服力的影响。我就站在那里，考虑着对听众们说些什么，为我的材料担心，并在心中记下了大量内容从而全部吸收、不遗忘那次特别经历的每个瞬间。祈祷的钟声提醒我停下脚步，和一位沉默的、可以让我展现自己最好一面的老师交流。

爱因斯坦曾说过：“直觉是神圣的礼物，理智则是忠实的仆人。社会敬重仆人，但忘却了礼物。”如果我们忘记了礼物，我们就无法预计我们对待他人和自己的方式能否更具建设性。

我们承担着不合理的最后期限，一天工作14个小时，经常不吃午饭；我们睡不着；我们脖子疼，眼睛疼，手疼，肩膀疼；我们的体力、智力和情感力量都消耗殆尽。和我们的技术一样辉煌，它变成了一种控制，令人无法区分我们做什么和我们是谁。

然而，可以不必如此。

冥想就好像用牙线清洁牙齿。我们都知道这样做有好处，我们应该每天这样做。但我们常常说没时间。那么冥想与人际关系技能和方式以及商业成功有什么关系呢？

目标是活在当下，这是我们所知道的唯一事实。这意味着清除头脑中的杂念、困惑和混乱，这些东西让我们反复考虑过去或是幻想未来。

运动员把这叫作形象化，在大脑中排练将要做的事情。无论你想如何为它命名，冥想与有效人类表现的关系都和莎士比亚与文学的关系一样。

Herbert Benson博士在他的经典着作《Relaxation Response》中令人信服地论证了冥想能够降低血压并提升胆固醇水平。近期的研究也发现冥想能缓解失眠。

Benson博士在《哈佛商业评论》上撰写《你工作太努力》（You're Working Too Hard）文章称，忘记我们试图解决的问题，我们就能重启大脑，最终更加容易地找到更为持久的解决方案。

冥想真的和呼吸一样容易。深深地吸气，让腹部鼓胀，然后再慢慢地呼出。不用刻意地扩大吸气或呼气，你的身体知道该怎么做。

你的大脑不会一片空白。不用对抗你的思绪，不理他们就是了。让思绪来来往往，专注于呼吸。目的是与直觉交流，也就是爱因斯坦所说的神圣礼物，不要受理智束缚。

进入正面的状态只需要闭上眼睛，拒绝外部刺激，调整呼吸。冥想唤起放松的专注，这种专注不必刻意由精神控制。

冥想只是安静下来，让注意力集中到体内，专注于大脑。一旦我们与直觉进行了交流，我们就能让思绪工作，做出更好的选择，从而带来更加有效的行为。

你可能在想，我们需要在这方面投入多少时间呢？只需要一小会儿。我在沙特阿拉伯的时候，一位非常有成就的科学家在职业和家庭需求方面都严重超负荷，她让我对此进行了测试。我们用手机设定了一分钟的闹铃，闭上眼镜进行了腹式呼吸。当闹铃响起的时候，她重新充满了活力，并能更好地应对未来的挑战。

我来问你，一个简单的行为让你的大脑重启，还有比这更好的投资吗？

或许整理个人思绪的冥想与聆听祈祷的钟声不是一回事。但至少我觉得停顿的意义一样深远。

试一试吧！（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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