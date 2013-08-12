私有化对黑莓具有可行性 但并非扭转局面的灵丹妙药

黑莓董事长Barbara Stymiest 7月9日在渥太华举行的公司年度大会中发言。 REUTERS/Jon Blacker

路透纽约/多伦多8月10日 - 一些私募股权公司高管表示，将黑莓(BlackBerry)(BBRY.O)(BB.TO)私有化从财务角度看可能行得通，但私有化本身并不能提升该智能手机企业的竞争力。

这些高管表示，从数字来看，杠杆收购可能还是行得通。此前路透报导称黑莓董事会对私有化的可能性回心转意。目前该公司正努力扭转命运。

由于新的智能手机销售不及部分分析师的预期，黑莓股价在六周内重挫，促使公司开始考虑杠杠收购。目前用户仍在流失，黑莓面临从苹果(AAPL.O)iPhone和谷歌(GOOG.O)安卓系统手机夺回市场份额的苦战。

业内一些私募股权的高管称，即便如此，黑莓核心现金流稳定，可支持杠杆收购。由于未获准公开谈论此事，消息人士要求匿名。

黑莓目前市值约50亿美元，但像Ross Healy一样的许多投资者指出，该公司光现金就不止30亿美元。

Healy称，“我自身的分析显示该公司市值远超50亿美元”，他是MacNicol& Associates的投资组合经理，该公司客户持有黑莓股份。

不过消息人士告诉路透，不会很快达成交易，而且黑莓还没展开积极出售，其考虑接受私有化表明管理层思路发生重大转变，此前管理层一直专注于扭转这家上市公司的局面。

黑莓拒绝评论路透有关其管理层考虑私有化方案的报导。

加拿大一家大型养老基金的高管也认为，根据数字分析，可以进行杠杆收购，如果有机会，他们和该国的其他基金可能会考虑参与这样的交易。这家基金与私募行业合作紧密。

“就规模和资产性质来看，如果你确信有价值，私募没有理由不考虑，”该高管称。

“如果私募基金能收购戴尔，他们就能收购任何企业，”该高管称，他指的是Silver Lake Partners和戴尔电脑创始人Michael Dell出价250亿美元拟收购戴尔电脑公司。

**非灵丹妙药**

诚然，对黑莓而言私有化不大可能是灵丹妙药。私募股权公司高管及分析师认为，经过任何形式的并购后，重组该公司不存在简单便捷的方法。

曾经关注黑莓的私募高管表示，一种设想是拆分手机业务，将重点放在该公司因安全性而负盛名的网络和基础设施业务上。但他们指出，没有显而易见的买家特别想收购其手机业务。

实际上，众多私募股权公司以及科技企业过去两年曾关注过黑莓。去年，消息人士称， 包括微软(MSFT.O)和亚马逊(AMZN.O)在内的数家公司曾与黑莓就可能的结盟事宜进行过磋商。今年早些时候，中国电脑制造商联想集团(0992.HK)一高管表示，可能考虑把黑莓作为收购目标以提振自身的手机业务。

消息人士称，华尔街银行家也撮合过黑莓与宏达电及三星等公司。

不过，迄今未有任何一方达成交易。

“不管是私有还是上市公司，问题都不会改变，”Charter Equity的分析师Edward Snyder说，“你都面临着同样的问题。归根结底，根本在于两种结构中哪个更有利于解决问题。”

即便如此，分析师和投资者表示，黑莓进行私有化有一定道理，因这样该公司就具备更大喘息空间来完成重组。

“对于能够耐心投资而不是每天紧盯股价表现的人士而言，这样做意义重大，”Healy说。

黑莓去年还任命私募股权公司TPG Capital LP高级合伙人Timothy Dattels担任公司董事，引发市场猜测其可能考虑杠杆收购或进行私有化。

Dattels的任命是在去年6月，此前不久黑莓聘请摩根大通证券及RBC CapitalMarkets帮助其评估策略，包括彻底调整业务模式、以及其他举措如通过合作及授权交易来扩张黑莓平台。

**合作关系复杂**

总部设在安大略省沃特卢的黑莓坚称，投资者需要给予该公司更多时间。

很多分析师表示，黑莓的第一步更可能是聚焦于协作和合作关系。该公司执行长Thorsten Heins也表明了同样看法。

“我们目前有些问题需要应对，这带给我们很多机遇，董事会和管理层可以利用这些机遇来为公司创造价值，”Heins上个月在公司年度股东会议上表示。

Heins强调了着重为公司的BES 10“寻找市场合作伙伴”和“投资合作伙伴”，这是黑莓最新一代的移动设备管理工具，目前亦允许黑莓的企业和政府客户在其网络上管理和维护基于苹果和安卓系统的设备。

一名消息人士周四告诉路透，黑莓最近与私募公司Silver Lake Partners磋商过企业计算方面的潜在合作。

其透露，Silver Lake尚未与黑莓讨论过私有化或其他任何交易，但表示一旦Silver Lake收购戴尔成功，有可能在移动计算方面与黑莓合作；戴尔此前在这个领域勉力维系。

Silver Lake拒绝置评。

尽管还不清楚这种合作如何发挥作用或开展，但这类结盟可能会吸引黑莓，因为会提振对该公司新平台和整体战略方向的信心。

但是，合作关系具有复杂性，自身也带有一系列隐患。

“即使你参与合作，也不意味着你就能扭转局势，”Snyder称，“诺基亚与微软的合作就毫无成效。必需选择对的合作伙伴，还必须作出正确的筹划。”(完)

(编译 李春喜/王兴亚/朱晓军；; 审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。