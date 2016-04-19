阿富汗安全机构办公室遭塔利班袭击（更新版）

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透喀布尔4月19日（记者 Josh Smith/Hamid Shalizi） - 塔利班武装分子周二对阿富汗主要安全机构的一个办公室发动袭击，使用了自杀式汽车炸弹并开火，导致数人丧生，超过200人受伤；这是塔利班宣布发动春季攻势以来首次对阿富汗首都发动袭击。
阿富汗总统加尼在总统府发布声明，对袭击进行最强烈的谴责。总统府距离喀布尔市中心的爆炸现场只有几百米。
现场附近的路透目击者们称，袭击从上午高峰时段的自杀式汽车炸弹袭击开始，安全部队与武装分子随后交火。
图片显示，阿富汗国家安全理事会一个下属部门办公室的窗户被震碎。
阿富汗卫生部称，平民和阿富汗安全部队的成员遭到袭击，数人丧生，超过200人受伤。
阿富汗卫生部发言人Ismail Kawosi指出，伤亡人数料会上升。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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