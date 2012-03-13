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时事要闻 | 2012年 3月 13日 星期二 14:31 BJT

塔利班威胁将斩首美国士兵 报复杀害阿平民一事

路透喀布尔3月13日电---阿富汗塔利班组织周二威胁称，将斩首美国士兵，以报复一名美国驻阿士兵在坎大哈省杀害16名阿富汗平民。

塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在电子邮件中声明称：“伊斯兰酋长国再次警告美国畜牲，圣战者将进行报复，在真主的帮助下，杀害并斩首你们残暴屠戮的士兵。”塔利班组织自称为伊斯兰酋长国。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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