阿富汗政府称不参加美国与塔利班的会谈

阿富汗总统卡尔扎伊周三称，其政府将不参加美国与塔利班的谈判，并将暂停与华府就一项安全协议的磋商，这令重新启动的阿富汗和平谈判遭遇首个挫折。美国和塔利班周二宣布，双方官员几日后将在卡塔尔首都多哈举行会谈，标志阿富汗在经历12年战争后向和平进程迈进。路透