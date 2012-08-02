Talisman执行长称没有寻求与中石化扩大结盟

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透8月1日电---Talisman EnergyTLM.TO的执行长John Manzoni周三表示,除了将该公司北海资产49%的权益以15亿美元出售给中石化(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)外,Talisman Energy没有与中石化进行更广泛结盟的计划.
Manzoni在电话会议上亦称,中石化并未表示有意获得北海业务的更大权益.Talisman Energy上周公布了上述交易.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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