Talisman执行长称没有寻求与中石化扩大结盟

路透8月1日电---Talisman EnergyTLM.TO的执行长John Manzoni周三表示,除了将该公司北海资产49%的权益以15亿美元出售给中石化(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)外,Talisman Energy没有与中石化进行更广泛结盟的计划.

Manzoni在电话会议上亦称,中石化并未表示有意获得北海业务的更大权益.Talisman Energy上周公布了上述交易.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。