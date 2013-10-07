版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 8日 星期二 05:45 BJT

美股盘后：Talisman Energy获维权投资者伊坎入股，股价猛涨逾10%

路透卡尔加里10月7日 - 加拿大石油生产商Talisman Energy Inc 周一在美股盘后交易中大涨，此前美国维权投资者伊坎(Carl Icahn)表示，购买了该公司约6,100万股股票，且可能寻求加入董事会。

Talisman纽约上市股票盘后猛涨10.9%，常规交易时段收报12.75美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐