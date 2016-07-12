河北唐山印发7月重工业限产措施 黑色系商品期货走高--报载

路透北京7月12日 - 中国河北省唐山市政府日前印发《唐山市七月份环境空气质量改善强化措施》，从7月12日到31日，对全市采矿企业、建筑工地、轧钢厂、钢铁厂和焦化厂等企业实施限产、减排或停产措施；此举或为抗震纪念活动保障的一部分，不过仍刺激期货市场黑色系商品上涨。

上海证券报的报道并称，该措施分两个阶段实行，第一阶段为7月12日到31日，一般强化措施要求唐山市采矿企业和建筑工地全部停产、停工；使用煤气发生炉的轧钢、锻造等企业对加热炉实行停产，钢铁企业烧结工段减少排放污染物50%等。

第二阶段是从7月25日至月底，在一般强化措施基础上实行重点强化措施，全市所有钢铁企业烧结机实施停产，所有焦化企业停止装煤、出焦。

今年以来，唐山已多次出台限产措施，包括3月份出台的《2016唐山世界园艺博览会等重大活动空气质量保障方案》以及6月份的空气质量保障措施，限产消息助推了钢市上涨。

不过，此次限产力度要低于6月份的限产级别。此次措施中没有要求钢厂高炉焖炉，只对加热炉实行停产，到第二阶段才对烧结机实行全部停产。超乎市场预期的是此次限产时间较长。

“此次限产超出了此前的预案规定的时间，时间跨度接近20天，显示出政府加强环保治理的决心。”报导援引西本新干线高级分析师邱跃成称。

今年7月28日是唐山大地震40周年纪念日，该限产措施或为纪念日前后空气质量保障措施之一。不过周一午间该消息落地后，期市黑色系商品市场即受振拉升。螺纹钢和铁矿、焦煤等主力合约均有不同程度上涨。

在整体钢市供需两弱的格局下，唐山限产消息或多或少为市场带来短期利好。上证报报导援引兰格钢铁网分析称，本轮限产因轧钢厂限产力度大、持续时间长，唐山地区钢材成品材资源会紧张，而钢坯资源相对充裕，所以成品价格会坚挺或上涨，钢坯或弱势维稳。

不过我的钢铁网分析师徐向春则表示：“借机炒作是肯定的，但能否持续上涨仍待观察，毕竟是需求淡季，不同于3月份那次唐山限产炒作，当时有春季需求复苏，同时有房地产市场火爆的支撑。”（完）