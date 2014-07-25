信贷枯竭导致中国钢铁厂失去生命线

2014年7月11日，河北唐山鑫铭制管厂一个锁着的大门。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透唐山7月23日（记者 David Stanway） - 河北唐山鑫铭制管厂本月早些时候关门大吉，超过400名员工和很多债权人两手空空。

这只是产能过剩导致钢铁企业濒临破产的缩影。和以往不同，地方政府现在不愿意或者也没有能力施以援手。

为了经济再平衡，中国政府正在废除地方政府的支持体系。钢铁企业曾凭借该体系获得廉价贷款、有利可图的建设合同以及优惠税率等赖以生存的条件。

地方政府的支持让钢铁行业背上了巨额债务，以及至少2亿吨的过剩产能，美国和欧盟的钢铁产量也分别只有8,700万吨和1.66亿吨。

中国的钢铁产能预计超过10亿吨。

河北唐山每年产量1亿吨，大多为低端产品，用于建筑行业。唐山处在淘汰过时和污染钢铁产能的风口浪尖上。

现在唐山感觉到了中国政府控制信贷拉动增长的力度。

中国还向污染宣战，对钢铁行业设定更加严格的标准和目标，并承诺市场在解决产能过剩中发挥决定性作用。

鑫铭制管厂入口停着一辆推土机，防止车辆进入以及库存和设备被盗。路透记者近期前往该厂，除了两名保安外，该厂似乎被遗弃了。

路透获得的文件显示，该厂拖欠400多名员工约1,000万元工资，另外还欠各种供应商和债权人债务。

“老板一直拖欠工资，说下个月就会好，然后又是下一个月，最终跑路，”在工厂外等待的一名工人说道，他只说自己姓张。工厂外还有一些人也说自己是讨要工资的。

打给董事长付宝中和其他高管的电话无人接听。

一名经理表示，政府正在与债权人进行探讨，看能不能将债务延期，如果达不成协议，可能进入破产程序。

“这只是很多案例中的一个，大多数企业都试图抗到竞争对手倒下，市场回暖，但不可能所有企业都能做到，”这名经理说道，并称鑫铭制管厂欠他所在的公司“几千万元”。

他表示，如果找不到管理者，追回贷款的难度会加大。

河北省政府、唐山市政府以及鑫铭制管厂所在的丰润区政府都拒绝予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。