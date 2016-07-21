日本7月制造业信心持稳但前景不乐观 受英国脱欧影响--路透短观

路透东京7月21日 - 路透调查显示，日本7月制造业信心持稳，但未来三个月或降至0，因英国脱欧决定进一步令日本出口导向型经济前景蒙阴。

路透短观调查还显示，服务业信心7月降至2013年4月以来最低水平。日本央行在2013年4月开始实施大规模货币刺激政策以提振经济。

7月1-15日对534家中大型日本企业进行的调查中，有266家作出回应，初步显示了英国公投后日本企业信心状况。英国公投决定退欧后，促使日圆兑美元一度大涨至100日圆以下。

路透短观调查显示，日本7月制造业景气判断指数持平为正3，预计10月将降至零，汽车、电子、钢铁和化学品出口企业构成拖累。

该指数为正数，意味着乐观者的数量超过悲观者。

服务业景气判断指数从6月的正17降至正15，10月料持平，反映内需疲弱。

黯淡的企业信心应该会加大决策者采取更多措施提振疲软经济的压力，日本政府计划推出规模为10万亿(兆)日圆(946.2亿美元)或更高的刺激方案，日本央行也面临进一步放松政策的压力。

“鉴于日圆因英国公投退欧而迅速升值的影响，我们无法预见未来，”一家化工企业的总经理在受访时说。

“由于英国退欧在欧洲引发的不确定性，加上中国经济放缓，及日圆汇率走势，资本支出正在被推迟，”一家机械制造企业说。

虽然随着全球避险情绪降温，避险货币日圆兑美元自上周来跌至105日圆左右，但制造企业仍表示，鉴于全球经济前景的不确定性，担心日圆可能再度飙升。

首相安倍晋三上周下令在7月底前编制经济刺激方案，因应低迷的民间消费和投资以及外部风险。外界还猜测日本央行可能会在7月28-29日的政策会议上再度放松政策。(完)